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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Cибирь
Волга - Cибирь: обзор матча 06 июля 2014
Волга
06.07.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
43'
И. Кухарчук
90'
А. Даниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Cибирь
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Саркисов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Даниленко
90'
88'
Вторая желтая
М. Астафьев
77'
Замена
А. Едунов
️️️️
И. Нагибин
Замена
А. Даниленко
️️️️
И. Кухарчук
76'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Джалилов
70'
63'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
53'
Замена
М. Маркосов
️️️️
Т. Выходил
52'
Желтая карточка
Т. Выходил
Замена
П. Польчак
️️️️
М. Жестоков
50'
47'
Красная карточка
Р. Адамов
46'
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Беляев
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
43'
38'
Желтая карточка
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-3-1-2
27
Комаров
3
Джалилов
66
Жестоков
77
Прошин
6
Полянин
9
Шуленин
11
Концедалов
15
Маляка
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
14
Рогочий
4
Выходил
59
Иванов
4
Астафьев
9
Нагибин
37
Чеботару
5
Гладышев
7
Беляев
21
Адамов
3
Джалилов
25
Уридия
25
Уридия
3
Джалилов
66
Жестоков
24
Польчак
24
Польчак
66
Жестоков
11
Саркисов
7
Миносян
7
Миносян
11
Саркисов
44
Кухарчук
39
Даниленко
39
Даниленко
44
Кухарчук
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
9
Нагибин
11
Едунов
11
Едунов
9
Нагибин
7
Беляев
18
Дудолев
18
Дудолев
7
Беляев
4
Выходил
9
Маркосов
9
Маркосов
4
Выходил
Остались в запасе
Волга
Cибирь
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Статистика матча Волга - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Волга
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