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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 04 августа 2014
Енисей
04.08.2014, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
4 : 1
Завершен
Cибирь
17'
А. Скворцов
37'
И. Гультяев
71'
Х. Эдуардо Лескано
88'
Д. Рыжов
45'
Т. Маргасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
ГОЛ! 4:1!
Д. Рыжов
88'
Замена
В. Чадов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
81'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Харитонов
76'
73'
Замена
М. Маркосов
️️️️
И. Нагибин
72'
Желтая карточка
Т. Выходил
71'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 3:1!
Х. Эдуардо Лескано
71'
62'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Гладышев
Желтая карточка
В. Гаглоев
56'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
52'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
Е. Иванов
46'
Замена
К. Гарбуз
️️️️
К. Марущак
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
Т. Маргасов
ГОЛ! 2:0!
И. Гультяев
37'
Желтая карточка
Е. Иванов
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Скворцов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Константин Богдан
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-4-2
79
Плотников
22
Шабаев
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
83
Харитонов
14
Лайзанс
8
Иванов
9
Лешонок
23
Лескано
92
Скворцов
3-2-4-1
22
Цыган
5
Головатенко
4
Выходил
14
Рогочий
34
Маргасов
59
Иванов
4
Астафьев
37
Чеботару
9
Нагибин
5
Гладышев
21
Адамов
18
Марущак
19
Гарбуз
19
Гарбуз
18
Марущак
8
Иванов
27
Гаглоев
27
Гаглоев
8
Иванов
83
Харитонов
63
Рыжов
63
Рыжов
83
Харитонов
23
Лескано
15
Чадов
15
Чадов
23
Лескано
59
Иванов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
59
Иванов
5
Гладышев
7
Беляев
7
Беляев
5
Гладышев
9
Нагибин
9
Маркосов
9
Маркосов
9
Нагибин
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
11
Алексей Едунов
ЦП
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Енисей - Cибирь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
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