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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Оренбург
Cибирь - Оренбург: обзор матча 14 ноября 2014
Cибирь
14.11.2014, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
64'
В. Свежов
79'
В. Свежов
14'
Д. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Оренбург
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Свежов
90'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Нагибин
88'
86'
Замена
М. Яковлев
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
Н. Цыган
83'
81'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
ГОЛ! 2:1!
В. Свежов
79'
73'
Замена
И. Климов
️️️️
А. Друзин
71'
Вторая желтая
А. Ойеволе
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
70'
69'
Замена
М. Шогенов
️️️️
Д. Кабутов
ГОЛ! 1:1!
В. Свежов
64'
Желтая карточка
В. Свежов
42'
40'
Желтая карточка
А. Ойеволе
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
17
Бухряков
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
9
Нагибин
37
Чеботару
6
Свежов
4
Астафьев
9
Маркосов
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
70
Кабутов
8
Афонин
26
Васиев
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
14
Аппаев
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
9
Нагибин
52
Зиновьев
52
Зиновьев
9
Нагибин
6
Свежов
7
Беляев
7
Беляев
6
Свежов
30
Друзин
80
Климов
80
Климов
30
Друзин
70
Кабутов
8
Шогенов
8
Шогенов
70
Кабутов
14
Коронов
9
Яковлев
9
Яковлев
14
Коронов
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
Cибирь
Оренбург
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
21
Роман Адамов
ЦФ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
21
Роман Адамов
ЦФ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Cибирь - Оренбург
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
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