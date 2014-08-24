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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - СКА-Хабаровск
Cибирь - СКА-Хабаровск: обзор матча 24 августа 2014
Cибирь
24.08.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
28'
М. Астафьев
56'
М. Астафьев
65'
В. Плетин
90+2'
Г. Гогуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - СКА-Хабаровск
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Гогуа
Вторая желтая
В. Головатенко
90'
+1
Желтая карточка
М. Астафьев
90'
+1
89'
Вторая желтая
М. Попов
87'
Замена
Л. Имедашвили
️️️️
С. Шумейко
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Свежов
85'
Замена
М. Житнев
️️️️
Р. Адамов
75'
Замена
А. Едунов
️️️️
И. Нагибин
66'
Желтая карточка
Е. Чеботару
65'
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Плетин
64'
Желтая карточка
И. Эдиев
ГОЛ! 2:0!
М. Астафьев
56'
54'
Желтая карточка
М. Попов
52'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
46'
Замена
И. Эдиев
️️️️
Д. Чалов
46'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
М. Трусевич
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Иванов
43'
Желтая карточка
В. Головатенко
39'
31'
Замена
В. Плетин
️️️️
В. Кричмарь
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
28'
27'
Желтая карточка
Д. Чалов
23'
Желтая карточка
В. Кричмарь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
5
Головатенко
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
9
Нагибин
6
Свежов
37
Чеботару
4
Астафьев
21
Адамов
4-5-1
40
Козорез
2
Шумейко
4
Чалов
93
Герасимов
85
Попов
4
Рухаиа
90
Гайдаш
13
Замалиев
30
Трусевич
7
Гогуа
28
Кричмарь
6
Свежов
99
Азаров
99
Азаров
6
Свежов
9
Нагибин
11
Едунов
11
Едунов
9
Нагибин
21
Адамов
99
Житнев
99
Житнев
21
Адамов
59
Иванов
18
Дудолев
18
Дудолев
59
Иванов
2
Шумейко
44
Имедашвили
44
Имедашвили
2
Шумейко
4
Чалов
5
Эдиев
5
Эдиев
4
Чалов
28
Кричмарь
19
Плетин
19
Плетин
28
Кричмарь
30
Трусевич
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
30
Трусевич
Остались в запасе
Cибирь
СКА-Хабаровск
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Cибирь - СКА-Хабаровск
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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