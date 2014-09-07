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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Cибирь
Химик - Cибирь: обзор матча 07 сентября 2014
Химик
07.09.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
4'
Е. Чернов
88'
Р. Паштов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Cибирь
89'
Желтая карточка
В. Свежов
ГОЛ! 2:0!
Р. Паштов
88'
Замена
М. Гащенков
️️️️
П. Умарбаев
83'
79'
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Гладышев
67'
Замена
М. Маркосов
️️️️
Р. Адамов
63'
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Едунов
Замена
Р. Паштов
️️️️
П. Карасев
52'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Кузьмичев
46'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
М. Костюков
46'
Желтая карточка
Г. Джикия
41'
ГОЛ! 1:0!
Е. Чернов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
40
Младен Божович
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-3-1-1
40
Божович
4
Тагилов
14
Джикия
6
Шустиков
44
Самсонов
18
Карасев
8
Федотов
77
Костюков
11
Кузьмичев
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
14
Рогочий
4
Выходил
59
Иванов
4
Астафьев
11
Едунов
6
Свежов
9
Нагибин
5
Гладышев
21
Адамов
77
Костюков
39
Умарбаев
39
Умарбаев
77
Костюков
Умарбаев
77
Гащенков
77
Гащенков
Умарбаев
18
Карасев
77
Паштов
77
Паштов
18
Карасев
11
Кузьмичев
98
Ильин
98
Ильин
11
Кузьмичев
5
Гладышев
99
Житнев
99
Житнев
5
Гладышев
11
Едунов
18
Дудолев
18
Дудолев
11
Едунов
21
Адамов
9
Маркосов
9
Маркосов
21
Адамов
Остались в запасе
Химик
Cибирь
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Химик - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Химик
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