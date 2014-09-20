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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Cибирь
Томь - Cибирь: обзор матча 20 сентября 2014
Томь
20.09.2014, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
90+4'
В. Сорокин (П)
56'
А. Едунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Cибирь
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Сорокин
90'
+4
78'
Замена
И. Нагибин
️️️️
М. Житнев
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Е. Башкиров
77'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
С. Бендзь
77'
73'
Замена
Р. Адамов
️️️️
М. Маркосов
65'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Дудолев
60'
Замена
А. Рогочий
️️️️
А. Едунов
58'
Желтая карточка
А. Едунов
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Едунов
Желтая карточка
Ж. Миланов
46'
Замена
А. Саная
️️️️
И. Михалев
46'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Баженов
46'
44'
Желтая карточка
Д. Бухряков
Желтая карточка
П. Голышев
43'
21'
Желтая карточка
А. Дудолев
Желтая карточка
А. Димидко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
4-1-3-2
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
2
Димидко
73
Шарипов
32
Баженов
72
Голышев
39
Михалев
3-5-1-1
22
Цыган
4
Выходил
17
Бухряков
5
Головатенко
4
Астафьев
11
Едунов
99
Житнев
37
Чеботару
5
Гладышев
18
Дудолев
9
Маркосов
44
Башкиров
33
Нехайчик
33
Нехайчик
44
Башкиров
26
Бендзь
34
Сабитов
34
Сабитов
26
Бендзь
32
Баженов
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Баженов
39
Михалев
32
Саная
32
Саная
39
Михалев
11
Едунов
14
Рогочий
14
Рогочий
11
Едунов
18
Дудолев
32
Скороходов
32
Скороходов
18
Дудолев
99
Житнев
9
Нагибин
9
Нагибин
99
Житнев
9
Маркосов
21
Адамов
21
Адамов
9
Маркосов
Остались в запасе
Томь
Cибирь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Статистика матча Томь - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Труд
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