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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Cибирь
Сахалин - Cибирь: обзор матча 11 октября 2014
Сахалин
11.10.2014, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
90+3'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Cибирь
90'
+4
Желтая карточка
Д. Скороходов
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
87'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
85'
Пенальти не реализован!
Е. Чеботару
Желтая карточка
А. Семенов
83'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Ходжава
82'
Желтая карточка
Э. Мамаев
81'
78'
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Гаглоев
76'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
К. Пархоменко
67'
Замена
А. Ильин
️️️️
Г. Гогичаев
63'
61'
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Едунов
54'
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
51'
Желтая карточка
А. Гладышев
Желтая карточка
А. Гаглоев
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
88
Леван Джаркава
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
35
Александр Ильин
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
2-5-2-1
39
Фролов
28
Семенов
17
Мамаев
3
Алахвердов
33
Пархоменко
11
Виноградов
28
Ходжава
88
Джаркава
11
Гаглоев
87
Саталкин
15
Гогичаев
4-4-2
22
Цыган
34
Маргасов
4
Выходил
14
Рогочий
59
Иванов
4
Астафьев
11
Едунов
37
Чеботару
5
Гладышев
21
Адамов
9
Маркосов
15
Гогичаев
35
Ильин
35
Ильин
15
Гогичаев
33
Пархоменко
34
Дроздов
34
Дроздов
33
Пархоменко
11
Гаглоев
9
Михалев
9
Михалев
11
Гаглоев
28
Ходжава
92
Кобзарь
92
Кобзарь
28
Ходжава
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
11
Едунов
6
Свежов
6
Свежов
11
Едунов
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
Остались в запасе
Сахалин
Cибирь
10
Денис Скепский
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
10
Денис Скепский
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Статистика матча Сахалин - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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