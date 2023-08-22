Адамов подробно рассказал, как его избил Слуцкий

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил, как его избил бывший тренере «Рубина» Леонид Слуцкий.

– Помните самый жесткий разнос от него?

– Конечно! Из-за истечения срока давности, как в уголовном праве, могу рассказать.

– Давайте!

– Викторыч вообще всегда был жестким в плане дисциплины. Бывало за какие-то проступки кидался в Колоду бутсами и бутылками. Но самая серьезная ситуация, мне кажется, была со мной.

– Так.

– Мне было где-то 17 лет, я в то время уже начал курить. Викторыч это узнал, поймал меня и начал бить. Натурально, без каких-то шуток. Я уже был крепенький, мог дать сдачи, но приходилось терпеть: бум – упал в кусты, поднялся – бум – снова в кусты.

Сейчас не могу представить, чтобы тренер даже оскорбил ребенка – сразу соберется толпа, еще и посадят его. А тогда, то что делал Викторыч, было нормой. У нас никогда не было ненависти к Слуцкому из-за такого. Наоборот – только уважение.

– А как он вас спалил-то? Плохо прятались?

– Меня сдал парень из нашей команды, который был постарше. По-другому узнать, что я курю, было невозможно – я очень хорошо это скрывал. Когда курил, держал сигарету между двумя веточками, чтобы пальцы не пахли. Волосы тоже на всякий случай поднимал.

Еще брали у девчонок какие-то крема, обмазывались ими, чтобы не воняло табаком.

– После той «беседы» со Слуцким желание курить отпало?

– Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня. И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.