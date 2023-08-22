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Адамов подробно рассказал, как его избил Слуцкий

22 августа 2023, 10:32
4

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил, как его избил бывший тренере «Рубина» Леонид Слуцкий.

– Помните самый жесткий разнос от него?

– Конечно! Из-за истечения срока давности, как в уголовном праве, могу рассказать.

– Давайте!

– Викторыч вообще всегда был жестким в плане дисциплины. Бывало за какие-то проступки кидался в Колоду бутсами и бутылками. Но самая серьезная ситуация, мне кажется, была со мной.

– Так.

– Мне было где-то 17 лет, я в то время уже начал курить. Викторыч это узнал, поймал меня и начал бить. Натурально, без каких-то шуток. Я уже был крепенький, мог дать сдачи, но приходилось терпеть: бум – упал в кусты, поднялся – бум – снова в кусты.

Сейчас не могу представить, чтобы тренер даже оскорбил ребенка – сразу соберется толпа, еще и посадят его. А тогда, то что делал Викторыч, было нормой. У нас никогда не было ненависти к Слуцкому из-за такого. Наоборот – только уважение.

– А как он вас спалил-то? Плохо прятались?

– Меня сдал парень из нашей команды, который был постарше. По-другому узнать, что я курю, было невозможно – я очень хорошо это скрывал. Когда курил, держал сигарету между двумя веточками, чтобы пальцы не пахли. Волосы тоже на всякий случай поднимал.

Еще брали у девчонок какие-то крема, обмазывались ими, чтобы не воняло табаком.

– После той «беседы» со Слуцким желание курить отпало?

– Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня. И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.

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Источник: Sprot24
Россия. Премьер-лига Адамов Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Fialet
1692693817
Херасе Слупский придурок. Тюфяк тюфяком, но воспользовался тем, что 17-ти летний парнишка не рискнул ответить "тренеру". Попробовал бы бегемот, когда был в ЦСКА, стукнуть какого нибудь Березуцкого...
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FanatSerj
1692695798
Видно не достаточно опиз.....ался раз не помогло ))
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Давид59
1692697954
Не очень понимаю, зачем было пальцы от запаха табака беречь. Тренер что, пальцы нюхал? Скорее запах изо рта выдаст.
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Александр.Т.
1692700308
Хз может не курил карьера была бы лучше в , так карьера так себе , у многих лучше
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