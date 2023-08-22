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    Адамов подробно рассказал, как его избил Слуцкий

    Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил, как его избил бывший тренере «Рубина» Леонид Слуцкий.

    – Помните самый жесткий разнос от него?

    – Конечно! Из-за истечения срока давности, как в уголовном праве, могу рассказать.

    – Давайте!

    – Викторыч вообще всегда был жестким в плане дисциплины. Бывало за какие-то проступки кидался в Колоду бутсами и бутылками. Но самая серьезная ситуация, мне кажется, была со мной.

    – Так.

    – Мне было где-то 17 лет, я в то время уже начал курить. Викторыч это узнал, поймал меня и начал бить. Натурально, без каких-то шуток. Я уже был крепенький, мог дать сдачи, но приходилось терпеть: бум – упал в кусты, поднялся – бум – снова в кусты.

    Сейчас не могу представить, чтобы тренер даже оскорбил ребенка – сразу соберется толпа, еще и посадят его. А тогда, то что делал Викторыч, было нормой. У нас никогда не было ненависти к Слуцкому из-за такого. Наоборот – только уважение.

    – А как он вас спалил-то? Плохо прятались?

    – Меня сдал парень из нашей команды, который был постарше. По-другому узнать, что я курю, было невозможно – я очень хорошо это скрывал. Когда курил, держал сигарету между двумя веточками, чтобы пальцы не пахли. Волосы тоже на всякий случай поднимал.

    Еще брали у девчонок какие-то крема, обмазывались ими, чтобы не воняло табаком.

    – После той «беседы» со Слуцким желание курить отпало?

    – Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня. И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.

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    Источник: Sprot24

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5987

      fakeid 29 минут назад

      никогда не понимал этого бреда, когда сигарету держат ветками. лучше уж и правда не курить. или надевать юбку и идти в спартачи. либо куришь, но доказываешь на поле, как тот же зырянов — либо не куришь, без промежуточных вариантов с ветками.

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