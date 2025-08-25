Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба персонально переговорил с полузащитником команды Эдуардом Сперцяном на тему возможного перехода хавбека в «Саутгемптон».

«Мы с ним уже отдельно разговаривали по этому поводу. Он знает, как я его ценю. Я высказал ему свою точку зрения на этот счeт. Естественно, я не могу передавать суть нашей беседы вам, потому что это был личный разговор. Точно знаю, что он услышал меня.

Считаю, что дальше он сам должен принять решение касаемо его будущего. Могу лишь только пожелать принять ему лучшее решение в этой ситуации. И чтобы он продолжил работать так, как он делает это сейчас», – рассказал Кордоба.