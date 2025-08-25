Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера

Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера

Сегодня, 12:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба персонально переговорил с полузащитником команды Эдуардом Сперцяном на тему возможного перехода хавбека в «Саутгемптон».

«Мы с ним уже отдельно разговаривали по этому поводу. Он знает, как я его ценю. Я высказал ему свою точку зрения на этот счeт. Естественно, я не могу передавать суть нашей беседы вам, потому что это был личный разговор. Точно знаю, что он услышал меня.

Считаю, что дальше он сам должен принять решение касаемо его будущего. Могу лишь только пожелать принять ему лучшее решение в этой ситуации. И чтобы он продолжил работать так, как он делает это сейчас», – рассказал Кордоба.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. «Саутгемптон» предлагает за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
  • В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 9 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.

Еще по теме:
Ташуев – об игре «Краснодара»: «Ничего особенного нет, разгромы – не их заслуга, а оплошности соперников» 2
Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе» 2
Сперцян сказал, готов ли провести в «Краснодаре» всю карьеру 2
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Кордоба Джон Сперцян Эдуард
