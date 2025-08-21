Смолов ответил, стоит ли Сперцяну переходить в клуб Чемпионшипа

Экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов оценил возможный трансфер своего бывшего одноклубника Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон» из Чемпионшипа.
«Он хорошо исполняет стандарты: угловые, штрафные. У меня [со Сперцяном] есть разговоры по этому поводу, он спрашивает мое мнение, мы много это обсуждали с ним.
Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет? Чемпионат России – это что?
Нет понимания, потому что ни в Instat, нигде не представлены нарезки, за чемпионатом никто не следит ввиду определенных событий, на которые невозможно повлиять.
Если он захочет уехать, я его полностью поддержу. Понимаю это решение, ему 25 лет. Я не знаю, как рассуждает Сергей Николаевич [Галицкий], он принимает решение», – сказал Смолов.
- В новом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 8 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за Сперцяна 12 миллионов евро.
- Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 млн евро в год после уплаты налогов.