Смолов ответил, стоит ли Сперцяну переходить в клуб Чемпионшипа

Экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов оценил возможный трансфер своего бывшего одноклубника Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон» из Чемпионшипа.

«Он хорошо исполняет стандарты: угловые, штрафные. У меня [со Сперцяном] есть разговоры по этому поводу, он спрашивает мое мнение, мы много это обсуждали с ним.

Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет? Чемпионат России – это что?

Нет понимания, потому что ни в Instat, нигде не представлены нарезки, за чемпионатом никто не следит ввиду определенных событий, на которые невозможно повлиять.

Если он захочет уехать, я его полностью поддержу. Понимаю это решение, ему 25 лет. Я не знаю, как рассуждает Сергей Николаевич [Галицкий], он принимает решение», – сказал Смолов.