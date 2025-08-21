Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»

У капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна нет конфликта с клубом из-за отказа продавать его «Саутгемптону».
Чемпион РПЛ отклонил улучшенное предложение по согласованию с самим полузащитником.
«Краснодар» был готов договориться с «Саутгемптоном», если бы футболист выразил чeткое и явное желание перейти именно в английский клуб.
В ходе разговоров игрока с руководством «Краснодара» стороны пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе.
Никакой речи о конфликте между игроком и клубом не идeт», – сообщил источник.
- В новом сезоне Сперцян забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 8 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»