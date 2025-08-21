Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»

Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»

Вчера, 18:06
4

У капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна нет конфликта с клубом из-за отказа продавать его «Саутгемптону».

Чемпион РПЛ отклонил улучшенное предложение по согласованию с самим полузащитником.

«Краснодар» был готов договориться с «Саутгемптоном», если бы футболист выразил чeткое и явное желание перейти именно в английский клуб.

В ходе разговоров игрока с руководством «Краснодара» стороны пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе.

Никакой речи о конфликте между игроком и клубом не идeт», – сообщил источник.

  • В новом сезоне Сперцян забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 8 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард
темирхан
1755790332
да ладно! он Саутгемптону нахрен не нужен! и вообще КАК пацан из СТАВРОПОЛЯ МОЖЕТ ИГРАТЬ ЗА КАКУЮ ТО ТАМ армению? он думал ЧТО!? что благодаря этому его кто-то из европы позовёт!? только через черную схему, как продали захаряна, ну или через СВЯЗИ как Сафонова в ПСЖ, НО у ПСЖ игроков круче уровнем хватает.
Ответить
FWSPM
1755793244
Папа Сережа сказал Эдику сидеть дома
Ответить
Loko_Roma
1755800493
Объективно идти играть в пердив англии сомнительное предприятие, Эдика спасли
Ответить
向英雄致敬
1755806966
стороны пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе.==== Ну ну Дождетесь что никаких вариантов из Европы больше не будет.
Ответить
