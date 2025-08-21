«Саутгемптон» сделал улучшенное предложение по Сперцяну

«Саутгемптон» не оставляет попыток заполучить капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Английский клуб сделал новое улучшенное предложение – 16 миллионов долларов + 2 миллиона в виде бонусов + 5 процентов от будущей перепродажи игрока.

Это последнее предложение «Саутгемптона» – в случае отказа они выйдут из переговоров.

Сам Сперцян недоволен, что его не отпускают в команду из Чемпионшипа, хотя Сергей Галицкий обещал продать хавбека в Европу после чемпионства.

Владелец «Краснодара» хочет, чтобы 25-летний хавбек ушел в топ-клуб, а «Саутгемптон» он таковым не считает.