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    Саутгемптон - результаты

    Город Саутгемптон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.saintsfc.co.uk/index.asp
    Стадион Сент-Мэри
    Тренер Джесс Марш
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Лидс 1:0 Саутгемптон
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Челси 0:1 Саутгемптон
    23 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
    22 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Брентфорд 3:0 Саутгемптон
    21 тур
    		21 января, суббота 18:00 Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Эвертон 1:2 Саутгемптон
    19 тур
    		4 января, среда 22:30 Саутгемптон 0:1 Ноттингем Форест
    18 тур
    		31 декабря, суббота 18:00 Фулхэм 2:1 Саутгемптон
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Саутгемптон 1:3 Брайтон
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 3:1 Саутгемптон
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Саутгемптон 1:4 Ньюкасл
    14 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:1 Арсенал
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Борнмут 0:1 Саутгемптон
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:1 Вест Хэм
    10 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Манчестер Сити 4:0 Саутгемптон
    9 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Эвертон
    8 тур
    		16 сентября, пятница 22:00 Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон
    5 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Саутгемптон 2:1 Челси
    4 тур
    		27 августа, суббота 14:30 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед
    3 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
    2 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лидс
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон
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