Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|22 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:1
|Астон Вилла
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:2
|Саутгемптон
|19 тур
|4 января, среда
|22:30
|Саутгемптон
|0:1
|Ноттингем Форест
|18 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:1
|Саутгемптон
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Саутгемптон
|1:3
|Брайтон
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|3:1
|Саутгемптон
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Саутгемптон
|1:4
|Ньюкасл
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|1:0
|Саутгемптон
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Саутгемптон
|1:1
|Арсенал
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Борнмут
|0:1
|Саутгемптон
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Саутгемптон
|1:1
|Вест Хэм
|10 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Манчестер Сити
|4:0
|Саутгемптон
|9 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|1:2
|Эвертон
|8 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Астон Вилла
|1:0
|Саутгемптон
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Саутгемптон
|5 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Саутгемптон
|2:1
|Челси
|4 тур
|27 августа, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|3 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Лестер
|1:2
|Саутгемптон
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|2:2
|Лидс
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|4:1
|Саутгемптон