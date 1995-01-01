Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|4 марта, суббота
|20:30
|Саутгемптон
|Лестер
|27 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|Саутгемптон
|7 тур
|15 марта, среда
|22:30
|Саутгемптон
|Брентфорд
|28 тур
|18 марта, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|Тоттенхэм
|29 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|Саутгемптон
|30 тур
|9 апреля, воскресенье
|16:00
|Саутгемптон
|Манчестер Сити
|31 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|Кристал Пэлас
|32 тур
|21 апреля, пятница
|22:00
|Арсенал
|Саутгемптон
|33 тур
|25 апреля, вторник
|21:45
|Саутгемптон
|Борнмут
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Ньюкасл
|Саутгемптон
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|Саутгемптон
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|Фулхэм
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Брайтон
|Саутгемптон
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Саутгемптон
|Ливерпуль