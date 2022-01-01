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Англия. Чемпионшип
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Саутгемптон
Расписание
€ 114,95 млн
Саутгемптон - расписание матчей
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Сент-Мэри
Сайт:
http://www.saintsfc.co.uk/index.asp
Тренер:
Тонда Экерт
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
07.11 | 18:00
Престон
- : -
Саутгемптон
21.11 | 15:30
Саутгемптон
- : -
Дерби Каунти
24.11 | 22:45
Шеффилд Юнайтед
- : -
Саутгемптон
27.11 | 23:00
Саутгемптон
- : -
Мидлсбро
05.12 | 18:00
Вулверхэмптон
- : -
Саутгемптон
09.12 | 23:00
Саутгемптон
- : -
Бернли
12.12 | 18:00
Кардифф
- : -
Саутгемптон
19.12 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Блэкберн
26.12 | 18:00
Чарльтон
- : -
Саутгемптон
29.12 | 23:15
Саутгемптон
- : -
Вест Хэм
01.01 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Кардифф
16.01 | 18:00
Болтон
- : -
Саутгемптон
23.01 | 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Саутгемптон
26.01 | 22:45
Саутгемптон
- : -
Вест Бромвич
30.01 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Престон
06.02 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Саутгемптон
13.02 | 15:30
Бристоль Сити
- : -
Саутгемптон
17.02 | 22:45
Саутгемптон
- : -
Норвич Сити
20.02 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Рексхэм
28.02 | 15:00
Портсмут
- : -
Саутгемптон
03.03 | 22:45
Сток Сити
- : -
Саутгемптон
06.03 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Уотфорд
13.03 | 18:00
Мидлсбро
- : -
Саутгемптон
16.03 | 22:45
Саутгемптон
- : -
Вулверхэмптон
20.03 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Чарльтон
03.04 | 17:00
Блэкберн
- : -
Саутгемптон
06.04 | 21:45
Суонси
- : -
Саутгемптон
10.04 | 17:00
Саутгемптон
- : -
Линкольн
17.04 | 17:00
Миллуолл
- : -
Саутгемптон
20.04 | 21:45
Саутгемптон
- : -
Бирмингем Сити
24.04 | 17:00
Бернли
- : -
Саутгемптон
01.05 | 14:30
Саутгемптон
- : -
Шеффилд Юнайтед
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