Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саутгемптон - расписание

    Город Саутгемптон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.saintsfc.co.uk/index.asp
    Стадион Сент-Мэри
    Тренер Джесс Марш
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		4 марта, суббота 20:30 Саутгемптон Лестер
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		12 марта, воскресенье 17:00 Манчестер Юнайтед Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		15 марта, среда 22:30 Саутгемптон Брентфорд
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Саутгемптон Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		2 апреля, воскресенье 16:00 Вест Хэм Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		9 апреля, воскресенье 16:00 Саутгемптон Манчестер Сити
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон Кристал Пэлас
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		21 апреля, пятница 22:00 Арсенал Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		25 апреля, вторник 21:45 Саутгемптон Борнмут
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 16:00 Ньюкасл Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Ноттингем Форест Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Саутгемптон Фулхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Брайтон Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Саутгемптон Ливерпуль
    • Читайте нас: 
    11