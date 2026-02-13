14 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» примет «Лестер». Это противостояние двух команд Чемпионшипа, находящихся в противоположных состояниях. Хозяева набрали отличную форму, штампуют победы и обладают надежной обороной, гости переживают глубочайший кризис, проигрывают 4 матча подряд и катастрофически пропускают.

«Саутгемптон»

«Святые» находятся в великолепной форме, одержав 3 победы подряд. Команда демонстрирует сбалансированную игру: мощная атака (1.80 гола в среднем) и надежная оборона (0.80 пропуска в среднем). «Саутгемптон» забивает в 7 последних матчах и уверенно прошел «Донкастер» в Кубке Англии (3:2). Важнейшее психологическое преимущество – разгромная победа над «Лестером» (4:3) в чемпионате всего 4 дня назад.

«Лестер»

«Лисы» находятся в состоянии полного игрового коллапса. Команда проигрывает в 4 последних матчах подряд и демонстрирует катастрофическую оборону: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). Атака «Лестера» работает нестабильно (1.20 гола в среднем). Недавнее поражение от «Саутгемптона» (3:4) на своем поле нанесло серьезный психологический удар. «Лестер» пропускает в 6 последних матчах и выглядит деморализованным.

Факты о командах:

«Саутгемптон»

3 победы подряд.

Забивает в 7 последних матчах (1.80 в среднем).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Победил «Лестер» 4 дня назад (4:3).

Выступает в Чемпионшипе.

«Лестер»

4 поражения подряд.

Пропускает в 6 последних матчах (2.20 в среднем).

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Проиграл «Саутгемптону» в последней очной встрече.

Выступает в Чемпионшипе.

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Лестер»

«Саутгемптон» находится в отличной форме, уверенно играет в атаке и надежно в обороне. «Лестер» разваливается на глазах, регулярно пропускает по несколько голов и психологически сломлен после недавнего поражения от этого же соперника. Учитывая текущую форму команд, состояние обороны и свежий результат личной встречи, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Саутгемптона» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки: