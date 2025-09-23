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  • «Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

23 сентября 2025, 20:50
Ливерпуль
23.09.2025, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
43' А. Исак 85' У. Экитике
76' Ш. Чарльз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
8
Caspar Jander
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Адам Армстронг
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
8
Tommy Pilling
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
49
Кейд Гордон
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Саутгемптон
25
Джордж Лонг
ВР
46
Jay Robinson
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
27
Курю Мацуки
ЦП
18
Том Феллоус
ПВ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
3
Робертсон
15
Леони
2
Гомес
30
Фримпонг
3
Эндо
21
Джонс
73
Нгумоха
42
Ньони
14
Кьеза
9
Исак
3-2-2-1-2
29
МакКарти
5
Эдвардс
15
Вуд
2
15
Йелерт
3
Мэннинг
8
4
Даунс
7
Сиенза
10
Армстронг
9
Арчер
15
Леони
6
Керкез
6
Керкез
15
Леони
21
Джонс
12
Брэдли
12
Брэдли
21
Джонс
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
73
Нгумоха
76
Даннс
76
Даннс
73
Нгумоха
7
Сиенза
46
46
7
Сиенза
8
19
Чарльз
19
Чарльз
8
15
Йелерт
18
Феллоус
18
Феллоус
15
Йелерт
9
Арчер
42
Даунс
42
Даунс
9
Арчер
5
Эдвардс
31
Стюарт
31
Стюарт
5
Эдвардс
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
28
Фредди Вудман
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
8
Tommy Pilling
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
25
Джордж Лонг
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
27
Курю Мацуки
ЦП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
8
Tommy Pilling
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
27
Курю Мацуки
ЦП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
12
Офсайды
4
2
Количество передач
656
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Саутгемптона», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Саутгемптон Ливерпуль
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