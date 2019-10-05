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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лутон Таун
Дерби Каунти - Лутон Таун: обзор матча 05 октября 2019
Дерби Каунти
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
70'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Лутон Таун
Желтая карточка
Г. Шинни
76'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Д. Богль
70'
Начало матча
Статистика матча Дерби Каунти - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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Дерби Каунти
Лутон Таун
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