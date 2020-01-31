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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Сток Сити
Дерби Каунти - Сток Сити: обзор матча 31 января 2020
Дерби Каунти
31.01.2020, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
21'
М. Уогхорн
24'
К. Мартин
67'
У. Руни
74'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Сток Сити
Желтая карточка
Г. Шинни
80'
ГОЛ! 4:0!
Д. Богль
Пас отдал
У. Руни
74'
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
67'
43'
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
Д. Богль
39'
34'
Желтая карточка
Д. Тимон
ГОЛ! 2:0!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Холмс
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Уогхорн
Пас отдал
К. Форсит
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
3-1-1-3
29
Хамер
2
Богль
14
Уисдом
3
Форсит
14
Холмс
10
Лоуренс
18
Мартин
29
Уогхорн
32
Руни
4-5-1
1
Батлэнд
2
Смит
6
Линдсэй
14
Тимон
23
Батт
6
Клукас
25
Пауэлл
10
Инс
7
Аллен
16
МакКлин
19
Воукс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Сток Сити
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Дерби Каунти - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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