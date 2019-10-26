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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Дерби Каунти
Халл Сити - Дерби Каунти: обзор матча 26 октября 2019
Халл Сити
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
74'
Д. Боуэн
80'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Дерби Каунти
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
74'
Желтая карточка
К. Элдер
63'
53'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
Й. де Вейс
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ирвин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-4-1
25
Лонг
2
Личай
30
де Вейс
32
Бурк
11
Гросицки
36
Ирвин
20
Элдер
21
Тораль
20
Боуэн
4-1-1-2-1
13
Рос
4
Шинни
2
Богль
33
Дэйвис
3
Лоу
5
Белик
14
Холмс
26
Доуэлл
10
Лоуренс
18
Мартин
Остались в запасе
Халл Сити
Дерби Каунти
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Халл Сити - Дерби Каунти
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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МКМ Стэдиум
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