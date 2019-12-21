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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 21 декабря 2019
Рединг
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
5'
Ч. Адам (П)
58'
Л. Жоао
87'
Я. Мейте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Дерби Каунти
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Я. Мейте
87'
86'
Желтая карточка
К. Форсит
Желтая карточка
Т. Блэкетт
82'
80'
Желтая карточка
Д. Богль
74'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
Ч. Адам
62'
60'
Желтая карточка
М. Лоу
ГОЛ! 2:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Свифт
58'
36'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Адам
5'
4'
Красная карточка
С. Мэлони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
5
Моррисон
2
Гантер
26
Мур
6
Блэкетт
11
Мейте
16
Адам
14
Эджария
4
Риномхота
9
Бэлдок
19
Жоао
4-1-1-1-2
29
Хамер
3
Форсит
2
Богль
33
Дэйвис
2
Мэлони
5
Белик
14
Холмс
10
Лоуренс
29
Уогхорн
18
Мартин
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
8
Джон Свифт
ЦП
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
26
Киран Доуэлл
АП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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