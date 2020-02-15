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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 15 февраля 2020
Дерби Каунти
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
61'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
К. Дэйвис
90'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Г. Шинни
61'
Желтая карточка
К. Мартин
45'
+1
Желтая карточка
Г. Шинни
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Хаддерсфилд Таун
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Дерби Каунти
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-1-1-3
13
Рос
14
Уисдом
33
Дэйвис
3
Форсит
14
Холмс
10
Лоуренс
18
Мартин
29
Уогхорн
32
Руни
3-3-1-1
2
Симпсон
19
Стирмен
26
Шиндлер
6
Хогг
7
Бакуна
10
Кинг
10
Качунга
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
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2025.09.24 20:35
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