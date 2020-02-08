Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Дерби Каунти
Суонси - Дерби Каунти: обзор матча 08 февраля 2020
Суонси
08.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 3
Завершен
Дерби Каунти
56'
Я. Дханда
58'
К. Ноутон
8'
М. Уогхорн
64'
Д. Холмс
80'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Родон
90'
80'
ГОЛ! 2:3!
Т. Лоуренс
Пас отдал
М. Уогхорн
70'
Желтая карточка
А. Уисдом
64'
ГОЛ! 2:2!
Д. Холмс
58'
Желтая карточка
Б. Хамер
ГОЛ! 2:1!
К. Ноутон
58'
ГОЛ! 1:1!
Я. Дханда
Пас отдал
У. Раутледж
56'
53'
Желтая карточка
Д. Холмс
38'
Желтая карточка
Д. Богль
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Уогхорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-1-2-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Родон
6
Гехи
26
Ноутон
6
Гримес
24
Айю
15
Раутледж
10
Брюстер
3-1-1-2
29
Хамер
2
Богль
14
Уисдом
3
Форсит
14
Холмс
10
Лоуренс
32
Руни
29
Уогхорн
Остались в запасе
Суонси
Дерби Каунти
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Суонси - Дерби Каунти
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Дерби Каунти
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+