Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 25 февраля 2020
Куинз Парк Рейнджерс
25.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
34'
Г. Холл
43'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Желтая карточка
Э. Эзе
90'
+5
Желтая карточка
Й. Барбе
80'
52'
Желтая карточка
М. Уогхорн
Желтая карточка
Т. Кейн
51'
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Уогхорн
ГОЛ! 1:0!
Г. Холл
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-2-2
4
Болл
5
Кэмерон
24
Холл
3
Мэннинг
34
Кейн
8
Пью
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
4-1-3
29
Хамер
4
Шинни
14
Уисдом
33
Дэйвис
3
Лоу
10
Лоуренс
29
Уогхорн
32
Руни
7
Мэрриот
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+