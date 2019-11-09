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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Ноттингем Форест - Дерби Каунти: обзор матча 09 ноября 2019
Ноттингем Форест
09.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
56'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Желтая карточка
А. Адома
90'
+2
70'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Желтая карточка
Л. Граббан
69'
60'
Желтая карточка
К. Белик
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
56'
Желтая карточка
Б. Уотсон
31'
28'
Желтая карточка
Д. Богль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-2-3
30
Самба
4
Рибейру
6
Уорролл
2
Фигейреду
2
Кэш
26
Уотсон
70
Силва
11
Лолли
11
Граббан
10
Амеоби
4-1-1-1-2
13
Рос
4
Шинни
33
Дэйвис
2
Богль
3
Лоу
5
Белик
14
Холмс
10
Лоуренс
18
Мартин
7
Мэрриот
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ноттингем Форест - Дерби Каунти
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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