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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Дерби Каунти
Чарльтон - Дерби Каунти: обзор матча 19 октября 2019
Чарльтон
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
6'
М. Бонн
48'
М. Сарр
48'
М. Сарр
67'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Дерби Каунти
Замена
️️️️
Б. Каял
78'
76'
Замена
️️️️
М. Беннетт
Замена
️️️️
Т. Хемед
75'
ГОЛ! 4:0!
К. Галлахер
Пас отдал
С. Филд
67'
Желтая карточка
J. Forster-Caskey
65'
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
65'
64'
Желтая карточка
Г. Шинни
64'
Желтая карточка
Г. Шинни
60'
Замена
️️️️
Д. Холмс
60'
Замена
️️️️
Ф. Джозефзун
57'
Желтая карточка
М. Уогхорн
57'
Желтая карточка
М. Уогхорн
ГОЛ! 3:0!
М. Сарр
Пас отдал
Д. Каллен
48'
ГОЛ! 2:0!
М. Сарр
Пас отдал
Д. Каллен
48'
Замена
️️️️
С. Филд
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Бонн
Пас отдал
Д. Уильямс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
20
Chris Solly
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Крис Мартин
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-2-5-2
12
Филлипс
23
Сарр
20
Солли
15
Локьер
8
18
10
Форстер-Каски
24
Каллен
15
Прэтли
8
Галлахер
10
Уильямс
9
Бонн
17
Леко
3-3-1-3
13
Рос
2
Богль
33
Дэйвис
4
Шинни
5
Кларк
5
Белик
2
Мэлони
10
Лоуренс
35
Патерсон
29
Уогхорн
18
Мартин
7
Каял
7
Каял
26
Филд
26
Филд
10
Хемед
10
Хемед
14
Холмс
14
Холмс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
10
Беннетт
10
Беннетт
Остались в запасе
Чарльтон
Дерби Каунти
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Чарльтон - Дерби Каунти
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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