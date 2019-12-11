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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 11 декабря 2019
Дерби Каунти
11.12.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
82'
К. Мартин (П)
23'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+5
Желтая карточка
А. Нухиу
90'
Вторая желтая
М. Одубайо
Желтая карточка
Т. Лоуренс
83'
83'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мартин
82'
66'
Желтая карточка
М. Одубайо
Желтая карточка
Д. Эванс
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
11'
Желтая карточка
А. Рич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Джордж Эванс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
2
Гетин Джонс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-2-1-1
29
Хамер
2
Богль
3
Форсит
2
Мэлони
33
Дэйвис
4
Эванс
14
Холмс
10
Лоуренс
18
Мартин
3-2-2-2
25
Доусон
5
Хатчинсон
12
Лис
2
Йорфа
28
Одубайо
3
Рич
10
Беннэн
40
Харрис
29
Роудс
26
Флетчер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
26
Киран Доуэлл
АП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
20
Киран Ли
ОП
2
Гетин Джонс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
2
Гетин Джонс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
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Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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2025.06.26 14:46
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2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
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2022.07.09 08:57
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2022.06.24 21:23
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
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