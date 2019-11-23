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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 23 ноября 2019
Дерби Каунти
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 0
Завершен
Престон
33'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Престон
ГОЛ! 1:0!
М. Уогхорн
Пас отдал
К. Дэйвис
33'
23'
Желтая карточка
Д. Фишер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Престон
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Рос
33
Дэйвис
3
Форсит
4
Шинни
3
Лоу
5
Белик
2
Богль
14
Холмс
10
Лоуренс
18
Мартин
10
Беннетт
3-4-1
1
Радд
6
Дэвис
5
Бауэр
14
Фишер
14
Джонсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Пирсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Остались в запасе
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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