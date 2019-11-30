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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 ноября 2019
Дерби Каунти
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
23'
М. Уогхорн
45+4'
Э. Эзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
88'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
75'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
49'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Эзе
ГОЛ! 1:0!
М. Уогхорн
23'
Желтая карточка
С. Мэлони
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Киран Доуэлл
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-2-2-1-2
29
Хамер
33
Дэйвис
3
Форсит
14
Уисдом
2
Богль
2
Мэлони
14
Холмс
4
Эванс
10
Лоуренс
29
Уогхорн
7
Мэрриот
3-2-2-1
1
Ламли
37
Ляйстнер
24
Холл
22
Ранхель
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
8
Пью
10
Эзе
9
Хагилл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
26
Киран Доуэлл
АП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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