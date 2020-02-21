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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Фулхэм
Дерби Каунти - Фулхэм: обзор матча 21 февраля 2020
Дерби Каунти
21.02.2020, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
55'
У. Руни (П)
71'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Фулхэм
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
А. Камара
63'
Желтая карточка
Г. Артер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-2
29
Хамер
33
Дэйвис
14
Уисдом
4
Шинни
3
Форсит
10
Лоуренс
29
Уогхорн
32
Руни
4-3-2-1
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
10
Йохансен
31
Артер
10
Кэрни
93
Кноккарт
14
Рид
9
Митрович
Остались в запасе
Дерби Каунти
Фулхэм
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Дерби Каунти - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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