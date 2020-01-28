Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Дерби Каунти
Лутон Таун - Дерби Каунти: обзор матча 28 января 2020
Лутон Таун
28.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
74'
Д. Дэниелс
86'
Д. Богль (АГ)
63'
У. Руни
85'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Дерби Каунти
90'
+4
Желтая карточка
А. Уисдом
88'
Красная карточка
М. Лоу
88'
Желтая карточка
Б. Хамер
88'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Богль
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Богль
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэниелс
Пас отдал
Д. Бри
74'
63'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Д. Холмс
23'
Желтая карточка
Д. Богль
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лутон Таун - Дерби Каунти
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Дерби Каунти
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+