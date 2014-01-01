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Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 01 января 2014
Вест Бромвич
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
86'
С. Бераино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
Замена
З. Гера
️️️️
Н. Анелька
88'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Бераино
86'
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Сессеньон
77'
76'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ш. Амеоби
65'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
Ф. Колоччини
53'
Красная карточка
М. Дебюши
46'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Гуффран
Замена
С. Бераино
️️️️
Б. Джонс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Кейт Даунинг
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
24
Риджуэлл
36
Маколи
13
Ольссон
31
Амалфитано
21
Мулумбу
22
Якоб
11
Брант
29
Сессеньон
39
Анелька
4-3-3
23
Крул
18
Сантон
5
Уильямсон
2
Колоччини
26
Дебюши
29
Кабай
24
Тиоте
17
Сиссоко
94
Гуффран
14
Реми
26
Амеоби
39
Анелька
20
Гера
20
Гера
39
Анелька
2
Джонс
38
Бераино
38
Бераино
2
Джонс
29
Сессеньон
11
Выдра
11
Выдра
29
Сессеньон
26
Амеоби
21
Айдара
21
Айдара
26
Амеоби
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
94
Гуффран
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
94
Гуффран
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Кейт Даунинг
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Кейт Даунинг
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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