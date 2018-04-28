Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Бромвич
Ньюкасл - Вест Бромвич: обзор матча 28 апреля 2018
Ньюкасл
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
29'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Бромвич
82'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
М. Диаме
68'
45'
+1
Желтая карточка
А. Ньом
37'
Желтая карточка
Д. Ливермор
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Д. Ливермор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
14
Дамметт
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
34
Гэйл
22
Перес
4-1-3-2
12
Фостер
12
Ньом
26
Хегази
3
Гиббс
15
Доусон
8
Ливермор
25
Филлипс
16
МакКлин
11
Брант
16
Родригес
23
Рондон
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Ньюкасл - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Вест Бромвич
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+