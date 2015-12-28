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Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 28 декабря 2015
Вест Бромвич
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
79'
Д. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
Замена
Р. Ламберт
️️️️
В. Аничебе
88'
86'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Д. Флетчер
Пас отдал
К. Якоб
79'
72'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Перес
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. Моррисон
70'
27'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
В. Анита
Замена
К. Гарднер
️️️️
Й. Ольссон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
13
Ольссон
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
11
Брант
24
Флетчер
29
Сессеньон
7
Моррисон
22
Якоб
28
Аничебе
4-4-2
33
Эллиот
22
Янмат
99
Мбемба
2
Колоччини
14
Дамметт
23
Вейналдум
17
Сиссоко
6
Анита
4
Коулбэк
22
Перес
9
Митрович
13
Ольссон
8
Гарднер
8
Гарднер
13
Ольссон
28
Аничебе
17
Ламберт
17
Ламберт
28
Аничебе
7
Моррисон
38
Бераино
38
Бераино
7
Моррисон
22
Перес
6
Де Йонг
6
Де Йонг
22
Перес
6
Анита
24
Тиоте
24
Тиоте
6
Анита
4
Коулбэк
10
Товен
10
Товен
4
Коулбэк
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Хоуторнс
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