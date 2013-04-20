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Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 20 апреля 2013
Вест Бромвич
20.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
64'
Б. Джонс
9'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
90'
+5
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Й. Кабай
90'
+3
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Фортуне
90'
Замена
Д. Томас
️️️️
Р. Лукаку
90'
86'
Желтая карточка
Й. Кабай
79'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Айдара
69'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонс
Пас отдал
Р. Лукаку
64'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
К. Якоб
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуффран
Пас отдал
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
3
Попов
13
Ольссон
2
Джонс
36
Маколи
18
Дорранс
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
9
Лукаку
32
Фортуне
3-2-3-2
33
Эллиот
2
Янга-Мбива
24
Перч
27
Тэйлор
26
Дебюши
21
Айдара
17
Сиссоко
29
Кабай
18
Гутьеррес
94
Гуффран
61
Сиссе
9
Лукаку
7
Томас
7
Томас
9
Лукаку
22
Якоб
7
Лонг
7
Лонг
22
Якоб
32
Фортуне
9
Розенберг
9
Розенберг
32
Фортуне
29
Кабай
32
Гослинг
32
Гослинг
29
Кабай
21
Айдара
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
21
Айдара
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
7
Кемар Руф
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
Главный тренер
Стив Кларк
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Хоуторнс
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