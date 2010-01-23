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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 23 января 2010
Вест Бромвич
23.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 2
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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