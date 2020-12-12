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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Бромвич
Ньюкасл - Вест Бромвич: обзор матча 12 декабря 2020
Ньюкасл
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
1'
М. Альмирон
82'
Д. Гэйл
50'
Д. Ферлонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Бромвич
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+6
88'
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
Д. Йедлин
️️️️
М. Альмирон
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Мерфи
82'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Крафт
80'
80'
Замена
К. Гросицки
️️️️
К. Галлахер
69'
Желтая карточка
С. Аджайи
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Льюис
69'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ферлонг
Пас отдал
М. Филлипс
46'
Замена
К. Гиббс
️️️️
К. Робинсон
46'
Замена
Ч. Остин
️️️️
К. Грант
35'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Желтая карточка
Д. Льюис
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
Пас отдал
Жоэлинтон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ньюкасл
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
99
Dan Langley
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3-4-2-1
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
17
Крафт
8
Лонгстафф
18
Льюис
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-4-2
26
Джонстон
26
О'Ши
2
Ферлонг
6
Аджайи
20
Иванович
25
Филлипс
14
Сойерс
10
Кровинович
8
Галлахер
47
Робинсон
9
Грант
10
Альмирон
2
Йедлин
2
Йедлин
10
Альмирон
17
Крафт
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Крафт
18
Льюис
34
Гэйл
34
Гэйл
18
Льюис
47
Робинсон
3
Гиббс
3
Гиббс
47
Робинсон
8
Галлахер
11
Гросицки
11
Гросицки
8
Галлахер
9
Грант
32
Остин
32
Остин
9
Грант
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
99
Dan Langley
ЦФ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
99
Dan Langley
ЦФ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ньюкасл - Вест Бромвич
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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