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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Бромвич
Ньюкасл - Вест Бромвич: обзор матча 21 декабря 2011
Ньюкасл
21.12.2011, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
34'
Д. Ба
81'
Д. Ба
20'
П. Одемвингие
44'
Г. Маколи
85'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Бромвич
Желтая карточка
Ф. Колоччини
ГОЛ! 2:3!
П. Шарнер
Пас отдал
П. Одемвингие
ГОЛ! 2:2!
Д. Ба
Пас отдал
А. Бен Арфа
Замена
Д. Торне
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Томас
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Бест
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 1:2!
Г. Маколи
Пас отдал
П. Шарнер
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
К. Брант
Замена
Б. Джонс
️️️️
С. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
24
Перч
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
32
Обертан
10
Вучкич
9
Бест
19
Ба
3-2-3-2
12
Фостер
13
Ольссон
20
Шарнер
36
Маколи
18
Рид
3
Шори
11
Брант
21
Мулумбу
7
Томас
7
Лонг
27
Одемвингие
18
Сантон
5
Тэйлор
5
Тэйлор
18
Сантон
9
Бест
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
9
Бест
32
Обертан
26
Амеоби
26
Амеоби
32
Обертан
18
Рид
2
Джонс
2
Джонс
18
Рид
21
Мулумбу
34
Торне
34
Торне
21
Мулумбу
7
Томас
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Томас
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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