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Ньюкасл - Вест Бромвич
Ньюкасл - Вест Бромвич: обзор матча 22 мая 2011
Ньюкасл
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
3 : 3
Завершен
Вест Бромвич
16'
С. Тэйлор
39'
П. Левенкрандс
47'
Й. Ольссон (АГ)
62'
С. Тчои
71'
С. Тчои
90'
С. Тчои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:3!
С. Тчои
Пас отдал
Й. Ольссон
Замена
И. Миллер
️️️️
М. Фортуне
Замена
Л. Бест
️️️️
Д. Гатри
ГОЛ! 3:2!
С. Тчои
Пас отдал
Й. Ольссон
Замена
А. Смит
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
К. Луалуа
️️️️
Ш. Фергюсон
ГОЛ! 3:1!
С. Тчои
Пас отдал
С. Рид
Замена
Д. Торне
️️️️
П. Шарнер
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Й. Ольссон
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Мейте
ГОЛ! 2:0!
П. Левенкрандс
Пас отдал
Ш. Амеоби
ГОЛ! 1:0!
С. Тэйлор
Пас отдал
П. Левенкрандс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Вест Бромвич
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
3-2-3-2
23
Крул
21
Энрике
27
Тэйлор
2
Колоччини
5
Тэйлор
2
Симпсон
3
Фергюсон
23
Гатри
8
Бартон
26
Амеоби
11
Левенкрандс
3-2-3-2
33
Карсон
20
Шарнер
4
Мейте
13
Ольссон
18
Рид
3
Шори
21
Мулумбу
11
Брант
7
Моррисон
32
Фортуне
22
Тчои
3
Фергюсон
25
Луалуа
25
Луалуа
3
Фергюсон
11
Левенкрандс
17
Смит
17
Смит
11
Левенкрандс
23
Гатри
9
Бест
9
Бест
23
Гатри
32
Фортуне
11
Миллер
11
Миллер
32
Фортуне
4
Мейте
19
Ибаньес
19
Ибаньес
4
Мейте
20
Шарнер
34
Торне
34
Торне
20
Шарнер
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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