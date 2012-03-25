Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 25 марта 2012
Вест Бромвич
25.03.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
53'
Ш. Лонг
6'
П. Сиссе
12'
А. Бен Арфа
34'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
П. Сиссе
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
П. Шарнер
️️️️
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
М. Уильямсон
ГОЛ! 1:3!
Ш. Лонг
Замена
Д. Сантон
️️️️
Ф. Колоччини
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Томас
Замена
К. Брант
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ! 0:3!
П. Сиссе
Пас отдал
А. Бен Арфа
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Бен Арфа
Пас отдал
П. Сиссе
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
7
Томас
21
Мулумбу
7
Моррисон
42
Эндрюс
27
Одемвингие
32
Фортуне
4-4-1-1
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
24
Перч
61
Сиссе
29
Кабай
23
Гатри
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
19
Ба
21
Мулумбу
20
Шарнер
20
Шарнер
21
Мулумбу
42
Эндрюс
11
Брант
11
Брант
42
Эндрюс
7
Томас
7
Лонг
7
Лонг
7
Томас
2
Колоччини
18
Сантон
18
Сантон
2
Колоччини
61
Сиссе
3
Фергюсон
3
Фергюсон
61
Сиссе
8
Бен Арфа
26
Амеоби
26
Амеоби
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+