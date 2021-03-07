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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 07 марта 2021
Вест Бромвич
07.03.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
90'
+4
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Дианье
84'
Замена
К. Грант
️️️️
М. Филлипс
83'
57'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Хендрик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
22
Таунсенд
26
О'Ши
5
Бартли
2
Ферлонг
25
Филлипс
5
Йокушлу
8
Галлахер
2
Мэйтленд-Найлс
10
Перейра
45
Дианье
4-1-3-2
39
Дубравка
17
Крафт
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
14
Хэйден
28
Уиллок
26
Шелви
29
Хендрик
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
25
Филлипс
9
Грант
9
Грант
25
Филлипс
45
Дианье
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
45
Дианье
29
Хендрик
34
Гэйл
34
Гэйл
29
Хендрик
10
Фрейзер
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Фрейзер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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