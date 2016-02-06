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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Бромвич
Ньюкасл - Вест Бромвич: обзор матча 06 февраля 2016
Ньюкасл
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
33'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Бромвич
Замена
А. Савье
️️️️
Д. Шелви
90'
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Таунсенд
88'
83'
Желтая карточка
Й. Ольссон
74'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
В. Аничебе
63'
Желтая карточка
Д. Честер
48'
Желтая карточка
Г. Маколи
45'
Замена
А. Притчард
️️️️
Сандро
45'
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Гарднер
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Шелви
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
30
Сандро
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
40
Каллум Уилльямс
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-4-2-1
33
Эллиот
2
Колоччини
22
Янмат
27
Тэйлор
24
Тиоте
17
Сиссоко
23
Вейналдум
26
Шелви
17
Ааронс
25
Таунсенд
9
Митрович
4-5-1
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
17
Честер
15
Доусон
24
Флетчер
8
Гарднер
22
Якоб
30
Сандро
16
МакКлин
28
Аничебе
26
Шелви
6
Савье
6
Савье
26
Шелви
25
Таунсенд
22
Перес
22
Перес
25
Таунсенд
30
Сандро
10
Притчард
10
Притчард
30
Сандро
8
Гарднер
38
Бераино
38
Бераино
8
Гарднер
28
Аничебе
23
Рондон
23
Рондон
28
Аничебе
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
40
Каллум Уилльямс
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
40
Каллум Уилльямс
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ньюкасл - Вест Бромвич
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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