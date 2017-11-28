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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 28 ноября 2017
Вест Бромвич
28.11.2017, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
45+1'
Х. Робсон-Кану
56'
С. Филд
59'
К. Кларк
83'
Д. Эванс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Эванс
59'
ГОЛ! 2:1!
К. Кларк
ГОЛ! 2:0!
С. Филд
Пас отдал
М. Филлипс
56'
ГОЛ! 1:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
К. Гиббс
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
3
Гиббс
26
Хегази
35
Эванс
12
Ньом
8
Ливермор
18
Бэрри
26
Филд
25
Филлипс
23
Рондон
4
Робсон-Кану
3-2-2-3
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Лежен
2
Йедлин
99
Мбемба
30
Ритчи
14
Хэйден
6
Мерино
23
Мерфи
22
Перес
13
Хоселу
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Роб Эллиот
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Роб Эллиот
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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