Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Бромвич
Ньюкасл - Вест Бромвич: обзор матча 30 ноября 2013
Ньюкасл
30.11.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
36'
Й. Гуффран
57'
М. Сиссоко
53'
К. Брант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Бромвич
Замена
П. Сиссе
️️️️
М. Сиссоко
90'
+5
89'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
88'
Замена
З. Гера
️️️️
М. Амалфитано
Замена
В. Анита
️️️️
Л. Реми
83'
77'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Сессеньон
76'
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Брант
ГОЛ! 2:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
Л. Реми
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Брант
Пас отдал
Ш. Лонг
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
36'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
32'
28'
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
20
Золтан Гера
АП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-3-3
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
17
Сиссоко
24
Тиоте
29
Кабай
26
Амеоби
94
Гуффран
14
Реми
4-5-1
13
Майхилл
13
Ольссон
2
Джонс
24
Риджуэлл
36
Маколи
21
Мулумбу
29
Сессеньон
31
Амалфитано
11
Брант
7
Моррисон
7
Лонг
14
Реми
6
Анита
6
Анита
14
Реми
17
Сиссоко
61
Сиссе
61
Сиссе
17
Сиссоко
31
Амалфитано
20
Гера
20
Гера
31
Амалфитано
11
Брант
38
Бераино
38
Бераино
11
Брант
29
Сессеньон
28
Аничебе
28
Аничебе
29
Сессеньон
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Ньюкасл - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Вест Бромвич
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+