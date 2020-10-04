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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 04 октября 2020
Саутгемптон
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
41'
М. Дженепо
69'
О. Ромеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
84'
ГОЛ! 2:0!
О. Ромеу
Пас отдал
С. Армстронг
69'
64'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Р. Сойерс
60'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Робинсон
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Дженепо
55'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
53'
Желтая карточка
М. Дженепо
50'
46'
Замена
С. Филд
️️️️
К. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
М. Дженепо
41'
26'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
19
Адамс
28
Ингс
4-1-2-1-2
26
Джонстон
6
Аджайи
22
Таунсенд
26
О'Ши
5
Бартли
8
Ливермор
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
47
Робинсон
22
Эдвардс
12
Дженепо
27
Редмонд
27
Редмонд
12
Дженепо
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
22
Эдвардс
26
Филд
26
Филд
22
Эдвардс
14
Сойерс
10
Кровинович
10
Кровинович
14
Сойерс
47
Робинсон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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