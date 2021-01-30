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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Фулхэм
Вест Бромвич - Фулхэм: обзор матча 30 января 2021
Вест Бромвич
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
47'
К. Бартли
66'
М. Перейра
10'
Б. Рид
77'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Фулхэм
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Ливермор
83'
82'
Замена
К. Тете
️️️️
О. Эйна
77'
ГОЛ! 2:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
Х. Рид
Желтая карточка
К. Бартли
75'
72'
Замена
Х. Рид
️️️️
М. Лемина
72'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
ГОЛ! 2:1!
М. Перейра
Пас отдал
М. Дианье
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Бартли
47'
Замена
М. Дианье
️️️️
К. Робинсон
46'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. О'Ши
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Пас отдал
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
6
Аджайи
3
Гиббс
8
Ливермор
26
О'Ши
8
Галлахер
23
Снодграсс
10
Перейра
47
Робинсон
4-1-2-1-2
23
Ареоля
34
Эйна
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Андерсен
99
Лемина
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
14
Рид
9
Митрович
11
Лукман
8
Ливермор
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Ливермор
47
Робинсон
45
Дианье
45
Дианье
47
Робинсон
26
О'Ши
9
Грант
9
Грант
26
О'Ши
34
Эйна
2
Тете
2
Тете
34
Эйна
99
Лемина
6
Рид
6
Рид
99
Лемина
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
Остались в запасе
Вест Бромвич
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Бромвич - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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