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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Брайтон
Вест Бромвич - Брайтон: обзор матча 27 февраля 2021
Вест Бромвич
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
11'
К. Бартли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Брайтон
84'
Замена
Я. Модер
️️️️
Б. Уайт
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Дианье
83'
Замена
Б. Иванович
️️️️
М. Перейра
79'
74'
Пенальти не реализован!
Д. Уэлбек
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
72'
61'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Коннолли
53'
Желтая карточка
Д. Берн
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Мак Аллистер
19'
Пенальти не реализован!
П. Гросс
ГОЛ! 1:0!
К. Бартли
Пас отдал
К. Галлахер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
26
О'Ши
5
Бартли
22
Таунсенд
25
Филлипс
5
Йокушлу
8
Галлахер
2
Мэйтленд-Найлс
10
Перейра
45
Дианье
4-3-3
97
Санчес
5
Данк
33
Берн
34
Велтман
4
Уайт
13
Гросс
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Коннолли
19
Троссард
11
Мопе
10
Перейра
20
Иванович
20
Иванович
10
Перейра
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
45
Дианье
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
45
Дианье
4
Уайт
7
Модер
7
Модер
4
Уайт
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Мак Аллистер
10
Коннолли
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Коннолли
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Бромвич - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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