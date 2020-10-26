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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Бромвич
Брайтон - Вест Бромвич: обзор матча 26 октября 2020
Брайтон
26.10.2020, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
40'
Д. Ливермор (АГ)
83'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вест Бромвич
84'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Грант
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Замена
С. Альсате
️️️️
Л. Троссард
79'
Желтая карточка
А. Уэбстер
77'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
С. Мач
70'
63'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Г. Диангана
63'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Ливермор
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
61'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ливермор
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Райан
33
Берн
48
Лэмпти
4
Уайт
4
Уэбстер
34
Велтман
28
Биссума
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
19
Троссард
4-1-3-1-1
26
Джонстон
20
Иванович
6
Аджайи
22
Таунсенд
2
Ферлонг
8
Ливермор
10
Кровинович
8
Галлахер
19
Диангана
10
Перейра
9
Грант
10
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
10
Лаллана
7
Мач
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Мач
19
Троссард
7
Альсате
7
Альсате
19
Троссард
9
Грант
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Грант
8
Ливермор
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Ливермор
19
Диангана
22
Эдвардс
22
Эдвардс
19
Диангана
Остались в запасе
Брайтон
Вест Бромвич
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Брайтон - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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