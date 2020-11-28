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Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2020
Вест Бромвич
28.11.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
13'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
М. Перейра
86'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Таунсенд
76'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
К. Грант
75'
74'
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. Бурк
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Робинсон
66'
64'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
К. Брайан
58'
Желтая карточка
Д. Иган
54'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Норвуд
18'
Желтая карточка
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
К. Галлахер
13'
10'
Желтая карточка
О. Норвуд
Желтая карточка
Б. Иванович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Джонстон
20
Иванович
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
2
Ферлонг
14
Сойерс
8
Галлахер
10
Перейра
9
Грант
47
Робинсон
4-4-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
22
Брайан
6
Бешам
3
Лоу
13
Флек
16
Берге
10
Норвуд
32
Балдок
7
Бурк
9
МакБарни
9
Грант
10
Кровинович
10
Кровинович
9
Грант
22
Таунсенд
25
Филлипс
25
Филлипс
22
Таунсенд
47
Робинсон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
22
Брайан
6
Ландстрем
6
Ландстрем
22
Брайан
7
Бурк
11
Муссе
11
Муссе
7
Бурк
10
Норвуд
10
Брюстер
10
Брюстер
10
Норвуд
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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