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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 27 декабря 2020
Ливерпуль
27.12.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
12'
С. Мане
82'
С. Аджайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
90'
+1
Замена
Б. Иванович
️️️️
К. Галлахер
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
90'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Джонс
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
С. Аджайи
Пас отдал
М. Перейра
78'
Замена
Ч. Остин
️️️️
К. Грант
73'
Замена
М. Перейра
️️️️
К. Робинсон
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Ж. Матип
60'
56'
Желтая карточка
Д. О'Ши
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Ж. Матип
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-4-2
26
Джонстон
6
Аджайи
26
О'Ши
2
Ферлонг
3
Гиббс
25
Филлипс
8
Галлахер
19
Диангана
14
Сойерс
9
Грант
47
Робинсон
32
Матип
46
Уильямс
46
Уильямс
32
Матип
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Джонс
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
47
Робинсон
10
Перейра
10
Перейра
47
Робинсон
8
Галлахер
20
Иванович
20
Иванович
8
Галлахер
9
Грант
32
Остин
32
Остин
9
Грант
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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