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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 02 января 2021
Вест Бромвич
02.01.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Арсенал
23'
К. Тирни
28'
Б. Сака
61'
А. Ляказетт
64'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
87'
Желтая карточка
Д. Себальос
Замена
Р. Харпер
️️️️
М. Филлипс
81'
77'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Смит-Роу
71'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Сака
Желтая карточка
К. Галлахер
70'
Замена
К. Бартли
️️️️
Б. Иванович
66'
64'
ГОЛ! 0:4!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Тирни
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Ляказетт
54'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Э. Бельерин
Замена
Ч. Остин
️️️️
Г. Диангана
46'
41'
Желтая карточка
Э. Бельерин
28'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сака
Пас отдал
Э. Смит-Роу
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Тирни
Пас отдал
Р. Холдинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
58
Cheikh Diaby
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
26
О'Ши
20
Иванович
6
Аджайи
14
Сойерс
8
Галлахер
19
Диангана
25
Филлипс
10
Перейра
47
Робинсон
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Бельерин
4
Мари
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
32
Смит-Роу
25
Себальос
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
20
Иванович
5
Бартли
5
Бартли
20
Иванович
25
Филлипс
45
Харпер
45
Харпер
25
Филлипс
19
Диангана
32
Остин
32
Остин
19
Диангана
7
Сака
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Сака
32
Смит-Роу
28
Уиллок
28
Уиллок
32
Смит-Роу
2
Бельерин
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
2
Бельерин
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
58
Cheikh Diaby
ЦФ
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
58
Cheikh Diaby
ЦФ
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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